Эрлинг Холанд назвал ведущего игрока «Ливерпуля»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка ведущим игроком команды.

© пресс-служба клуба "Манчестер Сити"

«Думаю, ван Дейк является главным игроком «Ливерпуля», он просто монстр. Я люблю играть против таких футболистов, потому что это настоящая проверка», — приводит слова Холанда Eurosport.

Напомним, Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В составе мерсисайдского клуба нидерландский защитник выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, стал обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и победителем клубного чемпионата мира по футболу. Футболист провёл 255 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 23 гола и записал на свой счёт 14 результативных передач.