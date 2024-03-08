Экс-футболист «Краснодара» госпитализирован с редким заболеванием мозга

У бывшего футболиста «Краснодара» Кристоффера Олссона выявили редкое заболевание мозга, из-за которого в его кровеносных сосудах образуются тромбы. Сейчас шведский полузащитник находится под наблюдением врачей.

Его госпитализировали 20 февраля после потери сознания. С тех пор спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Состояние Олссона сейчас оценивается как стабильное, врачи по-прежнему не видят особого прогресса. В то же время они видят, что у Кристоффера повышается степень сознания», - говорится в заявлении датского футбольного клуба «Мидтьюлланн», цвета которого Олссон защищает в настоящее время.

Ближайшие дни футболист проведет в реанимационной палате, лечащим врачам необходимо время для постановки более точного диагноза и дополнительных процедур. Врачи попытаются снять Олссона с ИВЛ, но о сроках лечения пока не сообщается.