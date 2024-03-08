«Крылья Советов» впервые в сезоне проиграли на домашней арене в матче РПЛ

Поражение от ЦСКА (0:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги стало для «Крыльев Советов» первым в нынешнем сезоне в родных стенах.

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Оба мяча в составе ЦСКА в этой встрече на свой счёт записал бразильский защитник Вилииан Роша, дважды замкнув подачи с углового удара. Первый гол Роша забил уже на третьей минуте, а второй результативный удар случился на 49-й минуте. Отметим, что на 84-й минуте голкипер армейцев Игорь Акинфеев отбил удар с 11-метровой отметки, который исполнял аргентинец Франко Ороско.

По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче внутреннего первенства команда Игоря Осинькина сыграет с «Зенитом» на домашней арене.