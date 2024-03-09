Мэр города попросил поддержать "Краснодар" после проигрыша "Ростову"

Глава администрации столицы Кубани Евгений Наумов отметил активность фанатов футбольного клуба "Краснодар", заполнивших целую трибуну в гостевом поединке первенства страны "быков" в Ростове-на-Дону (1:2), и заявил, что не надо расстраиваться после такого поражения.

© Российская Газета

"Поддержка нашего клуба важна всегда, особенно вне родного поля. Сегодня в Ростове наблюдал настоящую армию болельщиков ФК "Краснодар". Эти эмоции не передать словами - очень мощно и ярко", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Градоначальник уверен, что итоговый счет в "южном дерби" - вовсе не приговор для команды, так как "наши братья-ростовчане показывают красивую игру!"

А закончил свое обращение к болельщикам Наумов такими словами: "Быки", мы всегда с вами!".

Напомним, состоявшаяся в столице Дона накануне встреча 20-го тура РПЛ завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Причем практически весь второй тайм после удаления форварда гостей Олусегуна гости, продолжающие лидировать в турнире, провели в меньшинстве. Главный тренер "быков" Владимир Ивич на пресс-конференции для журналистов остался недоволен судейством в этом матче: по его мнению "карточки выдавались командам не по одному и тому же критерию".

По данным пресс-службы ФК "Краснодар", их команду на трибунах стадиона в Ростове-на-Дону поддерживали две тысячи фанатов "черно-зеленых".

Отметим, что руководители города и края - довольные редкие гости на матчах "быков" на их родной арене в Краснодаре. Исторически так сложилось, что внимание властей чаще обращено к "Кубани" - второй профессиональной футбольной команде столицы региона, которая по возрасту старше "быков" более чем в пять раз ("желто-зеленые" свою первую встречу провели еще в 1928 году).

Поэтому такое внимание мэра южного мегаполиса к команде вполне можно считать в чем-то знаковым.