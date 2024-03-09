«Динамо» в большинстве победило «Ахмат»

«Динамо» на своем поле обыграло грозненский «Ахмат» в матче 20‑го тура чемпионата России.

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Субботняя игра в Москве завершилась со счетом 2:0. В составе «бело‑голубых» голами отметились Луис Чавес (39‑я минута) и Константин Тюкавин (62).

В компенсированное к первому тайму время с поля был удален полузащитник «Ахмата» Евгений Харин.

«Динамо» набрало 38 очков и занимает третьем место в турнирной таблице. Лидирует «Зенит» (40 очков), на втором месте располагается «Краснодар» (39 очков). «Ахмат» потерпел первое поражение за пять матчей и с 20 очками располагается на 12‑й строчке.

В следующем матче «Динамо» 31 марта примет «Ростов», «Ахмат» в этот же день сыграет на выезде с «Рубином».

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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 2023-24. ТУР 20

«Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (1:0)

Голы: Чавес, 39. Тюкавин, 62.

Удаление: Харин, 45.