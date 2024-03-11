Футболист «Динамо» назвал самого сильного нападающего России

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин является самым сильным нападающим России, заявил «Матч ТВ» защитник «бело‑голубых» Станислав Бессмертный.

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Тюкавин с 10 голами в 25 матчах чемпионата и Кубка России является лучшим бомбардиром «Динамо» в текущем сезоне.

— Каково играть в команде с таким нападающим, как Тюкавин?

— С Костей очень приятно играть, любой пас может принять, забить. Мастер, который может реализовать даже не стопроцентный момент. Тюкавин — самый сильный нападающий России по моему мнению, — сказал Бессмертный «Матч ТВ».

«Динамо» после 20 туров МИР РПЛ набрало 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице.