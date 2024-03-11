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Футболист «Динамо» Бессмертный назвал Тюкавина самым сильным нападающим России

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин является самым сильным нападающим России, заявил «Матч ТВ» защитник «бело‑голубых» Станислав Бессмертный.

Футболист «Динамо» назвал самого сильного нападающего России
© Матч ТВ

Тюкавин с 10 голами в 25 матчах чемпионата и Кубка России является лучшим бомбардиром «Динамо» в текущем сезоне.

— Каково играть в команде с таким нападающим, как Тюкавин?

— С Костей очень приятно играть, любой пас может принять, забить. Мастер, который может реализовать даже не стопроцентный момент. Тюкавин — самый сильный нападающий России по моему мнению, — сказал Бессмертный «Матч ТВ».

«Динамо» после 20 туров МИР РПЛ набрало 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Футбол
Станислав Бессмертный
Константин Тюкавин
Динамо
РПЛ