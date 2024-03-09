«Интер» обыграл «Болонью» благодаря голу защитника Биссека

«Интер» обыграл «Болонью» (1:0) благодаря голу защитника Биссека
«Интер» победил «Болонью» (1:0) в гостях в 28-м туре Серии А.
На 37-й минуте счет открыл защитник гостей Янн Биссек. Этот гол остался единственным в матче.
«Интер» набрал 75 очков и продолжает уверенно лидировать в таблице, у идущего вторым «Ювентуса» 57 баллов и игра в запасе. «Болонья» остается 4-й, имея 51 очко.
Болонья – Интер 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения: 9 марта, 20.00, «Ренато Далль'Ара»
Гол: 0:1 – 37 Биссек.
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