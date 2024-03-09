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«Интер» обыграл «Болонью» (1:0) благодаря голу защитника Биссека

«Интер» победил «Болонью» (1:0) в гостях в 28-м туре Серии А.

«Интер» обыграл «Болонью» благодаря голу защитника Биссека
© globallookpress.com

На 37-й минуте счет открыл защитник гостей Янн Биссек. Этот гол остался единственным в матче.

«Интер» набрал 75 очков и продолжает уверенно лидировать в таблице, у идущего вторым «Ювентуса» 57 баллов и игра в запасе. «Болонья» остается 4-й, имея 51 очко.

Болонья – Интер 0:1 (0:1, 0:0)

Дата проведения: 9 марта, 20.00, «Ренато Далль'Ара»

Гол: 0:1 – 37 Биссек.

Футбол