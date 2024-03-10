Черчесов заявил о готовности вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о готовности вернуться к тренерской работе.

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В воскресенье на ВДНХ проходит презентация новой формы сборной России по футболу. Черчесов является одним из участников мероприятия.

— Предложения есть разные, постоянно появляются. Я рассматриваю. Если что, всегда готов, — сказал Черчесов «Матч ТВ».

Последним местом работы специалиста стал венгерский «Ференцварош», который он покинул в 2023 году. Также он с 2016 по 2021 год возглавлял сборную России, ранее работал в «Спартаке», «Жемчужине», «Тереке» (ныне «Ахмат»), «Амкаре», «Динамо», варшавской «Легии».