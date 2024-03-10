Черчесов о ситуации с Промесом: есть правила, которые нельзя нарушать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с бывшим игроком "Спартака" Квинси Промесом, отметив, что никто не должен стоять выше клуба, передает "Чемпионат".

"Нет ни тренера, ни игрока, который стоит выше клуба. "Спартак" сыграл же без него с "Зенитом". Понятно, что это сильный игрок. Но есть законы, которые никому не позволено нарушать", - сказал Черчесов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест. Суд по его делу пока не состоялся.