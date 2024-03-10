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Черчесов назвал лучшего российского футболиста

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал лучшего футболиста страны. Его слова приводит «Чемпионат».

Черчесов назвал лучшего российского футболиста
© РИА Новости

По его мнению, это Александр Головин.

«Я это знаю не понаслышке, мой "Ференцварош" играл с "Монако" в Лиге Европы. Он в обоих матчах играл и доставил нам много неприятностей», — заявил Черчесов.

Тренер выразил надежду, что Головин продемонстрирует лучшие качества в матчах за сборную России.

«Надеемся, что все приедут и будут в том состоянии», — добавил он.

Сборная России 21 и 25 марта дома проведет товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Хавбек «Монако» Головин получил вызов на эти встречи. В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи в 21 матче чемпионата Франции.

Футбол
Александр Головин
Станислав Черчесов
СБОРНАЯ РОССИИ
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