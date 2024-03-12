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Футболист «Торпедо» рассказал, какую цель поставило руководство перед клубом

Нападающий московского «Торпедо» Руслан Червяков заявил «Матч ТВ», что руководство определило перед командой задачу победить во всех матчах оставшейся части сезона.

Футболист «Торпедо» рассказал, какую цель поставило руководство перед клубом
© Матч ТВ

17 января совет директоров «Торпедо» принял решение о назначении на пост президента клуба Александра Волнушкина. В этот же день московский клуб анонсировал назначение нового главного тренера — Олега Кононова. Контракт со специалистом рассчитан на два с половиной года. В марте «Торпедо» провело два матча — выездное поражение от «Енисея» (0:1) и домашняя ничья с «Тюменью» (0:0). За 12 туров до конца сезона МЕЛБЕТ‑Первой Лиги команда с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

— Какие у руководства клуба ожидания от второй половины сезона?

— У нас планы не меняются, «Торпедо» — великий клуб, мы должны играть в РПЛ. Желательно уже в следующем сезоне. Про 14 побед в 14 матчах мы уже говорили и это не шутки. Действительно, такая задача есть. Пока не получается ее реализовать, — сказал Червяков «Матч ТВ».

Футбол
Александр Волнушкин
Олег Кононов
Торпедо