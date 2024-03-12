Футболист «Торпедо» рассказал, какую цель поставило руководство перед клубом

Нападающий московского «Торпедо» Руслан Червяков заявил «Матч ТВ», что руководство определило перед командой задачу победить во всех матчах оставшейся части сезона.

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17 января совет директоров «Торпедо» принял решение о назначении на пост президента клуба Александра Волнушкина. В этот же день московский клуб анонсировал назначение нового главного тренера — Олега Кононова. Контракт со специалистом рассчитан на два с половиной года. В марте «Торпедо» провело два матча — выездное поражение от «Енисея» (0:1) и домашняя ничья с «Тюменью» (0:0). За 12 туров до конца сезона МЕЛБЕТ‑Первой Лиги команда с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

— Какие у руководства клуба ожидания от второй половины сезона?

— У нас планы не меняются, «Торпедо» — великий клуб, мы должны играть в РПЛ. Желательно уже в следующем сезоне. Про 14 побед в 14 матчах мы уже говорили и это не шутки. Действительно, такая задача есть. Пока не получается ее реализовать, — сказал Червяков «Матч ТВ».