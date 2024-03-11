Александр Мостовой высказался о вероятном трансфере Мбаппе в «Реал»

Бывший футболист «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о вероятном трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

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«Ух! Это будет потрясающе. Когда лучший игрок присоединится к тем, кто уже есть в «Реале», это будет мощно. Получится команда с наибольшим атакующим потенциалом, – заявил Мостовой в интервью AS.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года.

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Мбаппе в нынешнем сезоне сыграл за «ПСЖ» в 34 матчах, в которых отметился 34 забитыми мячами, а также семью голевыми передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.