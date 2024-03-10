«Спартак» во второй раз подряд проиграл «Факелу» в РПЛ

«Спартак» потерпел поражение от «Факела» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Лужники» в Москве, закончилась со счетом 2:0 в пользу воронежцев.

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Три главных факта

1. «Спартак» проводил матч на стадионе «Лужники» из-за некачественного газона на «Лукойл Арене».

2. «Факел» обыграл «Спартак» во второй раз в этом сезоне РПЛ. В первом круге воронежцы у себя дома одержали победу со счетом 2:0. Тогда забитыми мячами отметились Евгений Марков и Максим Максимов.

3. «Спартак» не смог забить во втором матче подряд после возобновления чемпионата России. В прошлом туре красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0). Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

РПЛ. 20-й тур

«Спартак» – «Факел» – 0:2

Голы: Марков, 37 (1:0, с пенальти); Пруцев, 68 (2:0, автогол).