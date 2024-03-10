Абаскаль извинился и отказался комментировать ситуацию с Промесом

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не стал комментировать ситуацию с находящимся в ОАЭ нападающим Квинси Промесом.

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«Спартак» в матче 20‑го тура МИР РПЛ дома проиграл «Факелу» — 0:2. Московская команда набрала 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице.

Промес находится в ОАЭ, где «Спартак» проводил зимние сборы перед возобновлением сезона МИР РПЛ. По информации СМИ, футболист был задержан полицией в аэропорту Дубая. Сообщалось, что Промес покинул место ДТП, что стало поводом для задержания. Журналист Иван Карпов сообщал, что суд по делу голландца отложен на неделю.

— Ситуация с Промесом…

— Квинси не здесь, я это не комментирую. Извините, — передает слова Абаскаля корреспондент «Матч ТВ».

В июне прошлого года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы по делу о нападении на двоюродного брата, в феврале футболист был признан виновным по делу о контрабанде наркотиков, суд приговорил его к шести годам тюремного заключения. 27 февраля в пресс‑службе прокуратуры Амстердама сообщили «Матч ТВ», что адвокат Промеса подал апелляцию.