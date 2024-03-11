Стал известен кандидат на замену Абаскалю в «Спартаке»

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Как утверждает источник, Абаскаль в ближайшее время может покинуть свой пост, а вместо него может быть назначен Ивич. Выкуп сербского тренера обойдется красно-белым в €900 тыс. Он пришел в «Краснодар» в январе 2023 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом».

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).