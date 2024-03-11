«Фиорентина» не забила пять из шести пенальти в 2024 году

В воскресенье, 10 марта, состоялся матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Рома». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). Соперники не выявили сильнейшего — 2:2.

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На 80-й минуте, при счёте 2:1 в пользу «Фиорентины», защитник «фиалок» Кристиано Бираги не сумел реализовать пенальти. Таким образом, эта неудачная попытка с 11-метровой отметки стала для итальянской команды уже пятой из шести в 2024 году.

Незабитые пенальти «Фиорентины» в 2024 году:

— Джакомо Бонавентура в игре с «Сассуоло» (Серия А);

— Жонатан Иконе в игре с «Наполи» (1/2 финала Суперкубка Италии);

— Николас Гонсалес в играх с «Интером» и «Лацио» (Серия А);

— Кристиано Бираги в игре с «Ромой» (Серия А).

Единственным в составе «фиалок», кому удавалось реализовать пенальти в 2024 году, стал форвард М'Бала Нзола, поразивший ворота «Удинезе».

На данный момент «Фиорентина» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Флорентийцы набрали 43 очка после 28 матчей.