Вратарь «Ахмата» дал громкое обещание

«Ахмат» не вылетит из РПЛ, заявил голкипер команды Шелия
Вратарь «Ахмата» Гиоргий Шелия заявил «Матч ТВ», что клуб не вылетит из МИР РПЛ по итогам текущего сезона.
На данный момент «Ахмат» с 20 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице.
— У вас есть уверенность, что «Ахмат» не вылетит из РПЛ?
— «Ахмат» не вылетит из РПЛ.
— Можете пообещать?
— Да, я говорю об этом, — сказал Шелия «Матч ТВ».
Следующий матч грозненцы проведут в гостях с «Волгарем» в ФОНБЕТ Кубке России. Встреча состоится 13 марта.