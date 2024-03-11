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«Ахмат» не вылетит из РПЛ, заявил голкипер команды Шелия

Вратарь «Ахмата» Гиоргий Шелия заявил «Матч ТВ», что клуб не вылетит из МИР РПЛ по итогам текущего сезона.

Вратарь «Ахмата» дал громкое обещание
© Матч ТВ

На данный момент «Ахмат» с 20 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице.

— У вас есть уверенность, что «Ахмат» не вылетит из РПЛ?

— «Ахмат» не вылетит из РПЛ.

— Можете пообещать?

— Да, я говорю об этом, — сказал Шелия «Матч ТВ».

Следующий матч грозненцы проведут в гостях с «Волгарем» в ФОНБЕТ Кубке России. Встреча состоится 13 марта.

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