«Спартак» выступил с заявлением после поражения от «Факела»

Московский «Спартак» обратился к болельщикам на фоне неудачного результата матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). Пресс-служба красно-белых выразила сожаление в связи с поражением и поблагодарила болельщиков, которые поддерживали команду. Также представители «Спартака» призвали болельщиков поддержать команду в ближайшем матче Кубка России с «Оренбургом».

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