Дюков об отстранении России: «Санкционное давление только усиливается – и в экономике, и в спорте. Положительных изменений сейчас ждать вряд ли стоит, наверное»
Александр Дюков оценил перспективы возвращения России в международный футбол.
– Завершился конгресс УЕФА, генсек после него заявил, что участие в соревнованиях даже российских юношей невозможно. Как отреагировали?
– Этот комментарий касался включения наших юношеских команд в уже сформированные группы.
– Вы обсуждаете двойные стандарты относительно России и Израиля?
– Вы видите, что санкционное давление только усиливается. И в экономике, и в спорте. Поэтому, наверное, в данный момент вряд ли стоит ждать каких‑то положительных изменений. Но все достаточно быстро меняется, поэтому через какое‑то время изменения возможны, – сказал президент РФС.
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