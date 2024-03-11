РФС не будет в ближайшее время рассматривать вопрос налога на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что вопрос налога на легионеров не будет обсуждаться на ближайших заседаниях исполкома организации.
По данным СМИ, РФС мог в 2024 году обсудить идею внедрения налога на иностранных игроков.
— Радует та интрига, которая сложилась в чемпионате России?
— Для меня более важно качество футбола. Я хочу сказать, что игры качественные, зрелищные, и это нас радует.
— Максим Митрофанов сказал о возможном введении налога на легионеров в российском футболе. На какой стадии рассмотрения этот вопрос?
— На ближайших заседаниях исполкома РФС нет планов рассматривать данный вопрос.
— Когда ближайший исполком?
— Мы проведем его в конце марта — начале апреля, — передает слова Дюкова корреспондент «Матч ТВ».