РФС не будет в ближайшее время рассматривать вопрос налога на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что вопрос налога на легионеров не будет обсуждаться на ближайших заседаниях исполкома организации.

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По данным СМИ, РФС мог в 2024 году обсудить идею внедрения налога на иностранных игроков.

— Радует та интрига, которая сложилась в чемпионате России?

— Для меня более важно качество футбола. Я хочу сказать, что игры качественные, зрелищные, и это нас радует.

— Максим Митрофанов сказал о возможном введении налога на легионеров в российском футболе. На какой стадии рассмотрения этот вопрос?

— На ближайших заседаниях исполкома РФС нет планов рассматривать данный вопрос.

— Когда ближайший исполком?

— Мы проведем его в конце марта — начале апреля, — передает слова Дюкова корреспондент «Матч ТВ».