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Дюков о Промесе: «Спартак» должен принять решение, допустимо ли его пребывание в команде. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером»

Александр Дюков высказался об уголовных делах Квинси Промеса в Нидерландах.

Дюков высказался об уголовных делах Промеса в Нидерландах
© Sports.ru

– Ваше отношение к ситуации с Квинси Промесом?

– Безусловно, негативное. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков, для молодых футболистов. В данном случае важна юридическая составляющая.

Сложно что‑то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах. У меня есть определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб, принять для себя решение, допустимо ли пребывание Промеса в команде или нет, – сказал глава РФС.

Футбол
Александр Дюков
Квинси Промес
РФС
Спартак