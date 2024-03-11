Дюков оценил перспективы возвращения России в международный футбол

Санкционное давление в спорте на Россию усиливается и положительных изменений ждать не стоит, заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ. News.ru

«Санкционное давление только усиливается. И в экономике, и в спорте. Поэтому, наверное, в данный момент вряд ли стоит ждать каких‑то положительных изменений», — отметил он. RT на русском

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 26 сентября прошлого года исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России среди игроков до 17 лет, все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. ТАСС