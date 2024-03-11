Канчельскис предрек Черчесову провал в случае назначения тренера в «Спартак»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что из назначения Станислава Черчесова главным тренером «Спартака» не выйдет ничего хорошего.
«Спартак» в воскресенье уступил «Факелу» дома со счетом 0:2 и после 20 туров МИР РПЛ занимает шестое место в таблице чемпионата.
— В «Спартаке» тренер никогда не может чувствовать себя в безопасности. В каком‑то смысле Гильермо Абаскаля даже жалко. Но он тоже много чудил в последнее время: то дисквалификацию получит, то с матча сбежит. Странные вещи происходят у «красно‑белых». Черчесов на смену Абаскалю? Черчесов в «Спартаке» — это смех, ничего хорошего из этого не выйдет, — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
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