Президент «Торпедо» заявил, что лично проверит газон «Лужников» после матча «Спартака»
Президент «Торпедо» Александр Волнушкин заявил «Матч ТВ», что лично проверит газон «Лужников» после матча «Спартака».
В воскресенье на стадионе «Лужники» «Спартак» проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. В понедельник на этом же стадионе «Торпедо» примет «Тюмень» в рамках 22‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой лиги.
Ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей не допустила домашний стадион «Спартака» к проведению матча с «Факелом». Проблемы с газоном на «Лукойл Арене» в клубе объяснили аварийной остановкой системы подогрева и рекордных осадков в виде снега. Игра была перенесена на стадион «Лужники».
— Сейчас над полем ещё работают агрономы, чтобы привести его в норму. За сутки очень сложно привести газон в нужное состояние. Матч был вчера на базовом газоне, если так можно сказать. Я его лично не видел, как раз выезжаю, чтобы увидеть своими глазами. Мне нужно понять, как коллеги из «Спартака» и «Лужников» выполнили все договорённости, которые были между нами, — сказал Волнушкин «Матч ТВ».