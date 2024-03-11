Президент «Торпедо» заявил, что лично проверит газон «Лужников»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин заявил «Матч ТВ», что лично проверит газон «Лужников» после матча «Спартака».

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В воскресенье на стадионе «Лужники» «Спартак» проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. В понедельник на этом же стадионе «Торпедо» примет «Тюмень» в рамках 22‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой лиги.

Ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей не допустила домашний стадион «Спартака» к проведению матча с «Факелом». Проблемы с газоном на «Лукойл Арене» в клубе объяснили аварийной остановкой системы подогрева и рекордных осадков в виде снега. Игра была перенесена на стадион «Лужники».