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Президент «Торпедо» заявил, что лично проверит газон «Лужников» после матча «Спартака»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин заявил «Матч ТВ», что лично проверит газон «Лужников» после матча «Спартака».

Президент «Торпедо» заявил, что лично проверит газон «Лужников»
© Матч ТВ

В воскресенье на стадионе «Лужники» «Спартак» проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. В понедельник на этом же стадионе «Торпедо» примет «Тюмень» в рамках 22‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой лиги.

Ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей не допустила домашний стадион «Спартака» к проведению матча с «Факелом». Проблемы с газоном на «Лукойл Арене» в клубе объяснили аварийной остановкой системы подогрева и рекордных осадков в виде снега. Игра была перенесена на стадион «Лужники».

— Сейчас над полем ещё работают агрономы, чтобы привести его в норму. За сутки очень сложно привести газон в нужное состояние. Матч был вчера на базовом газоне, если так можно сказать. Я его лично не видел, как раз выезжаю, чтобы увидеть своими глазами. Мне нужно понять, как коллеги из «Спартака» и «Лужников» выполнили все договорённости, которые были между нами, — сказал Волнушкин «Матч ТВ».
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