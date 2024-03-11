Агент Петреску не исключил, что тренер может возглавить «Спартак»

Николай Пырнэу, представитель тренера Дана Петреску, заявил «Матч ТВ», что его клиент всегда и везде востребован, а также напомнил, что тот не раз говорил о желании вернуться в Россию.

© Матч ТВ

В настоящее время Петреску возглавляет южнокорейский «Чонбук». Румынский тренер работал в чемпионате России в «Кубани» с 2010 по 2012 год, а также в 2016 году, в московском «Динамо» специалист трудился с 2012 по 2014 год.

— Вокруг «Спартака» снова начались телодвижения. Вот‑вот должны убрать Абаскаля, если верить СМИ. На ваш взгляд, какой европейский тренер поможет команде вернуться на лидирующие позиции и стать чемпионом?

— Есть много тренеров, которые могут помочь «Спартаку». «Спартак» всегда славился своей комбинационной игрой, еще со временем Бескова и Романцева. Так что это может быть либо итальянский, либо испанский тренер.

— Есть ли сложности с приглашением иностранного специалиста в Россию? У нас не так много легионеров на этих позициях.

— Не думаю, что есть сложности с подписанием кого‑то из иностранцев. Все упирается в контракт, который предложит российский клуб. Хотя бывают и неординарные ситуации.

— А как дела у Дана Петреску в Корее?

— У Дана все нормально, он играет, выигрывает. Он востребован, где бы ни появился, везде даёт результат. Он не раз говорил, что хотел бы вернуться в Россию.

— И если поступит предложение от «Спартака», не будет ли проблемой действующий контракт?

— Все может быть. Мы всегда составляем контракт таким образом, при котором есть возможность уйти, — сказал Пырнэу «Матч ТВ».

«Спартак» в воскресенье уступил «Факелу» дома со счетом 0:2. После 20 туров МИР РПЛ занимает шестое место в таблице чемпионата. Контракт главного тренера Гильермо Абаскаля с московским клубом действует до конца сезона‑2024/25.