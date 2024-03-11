Салихова оценила возможное назначение Ивича в "Спартак"

Жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о возможном назначении в команду наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

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«Ивич не до конца подходит «Спартаку» по стилю, мы его рассматривали после увольнения из «Уотфорда». Надо уговаривать Руя вернуться, закидав деньгами. Болельщики должны закрыть этот гештальт!» — приводит слова Салиховой Metaratings.

Ивич был назначен на пост главного тренера «Краснодара» в январе 2023 года. Под руководством 46-летнего наставника «быки» во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, пен. 5:6).

Руй Витория тренировал «Спартак» с июля по декабрь 2021 года. Под его руководством красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы.