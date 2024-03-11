Салихова оценила возможное назначение Ивича в "Спартак"

Зарема: Ивич не до конца подходит «Спартаку» по стилю
Жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о возможном назначении в команду наставника «Краснодара» Владимира Ивича.
«Ивич не до конца подходит «Спартаку» по стилю, мы его рассматривали после увольнения из «Уотфорда». Надо уговаривать Руя вернуться, закидав деньгами. Болельщики должны закрыть этот гештальт!» — приводит слова Салиховой Metaratings.
Ивич был назначен на пост главного тренера «Краснодара» в январе 2023 года. Под руководством 46-летнего наставника «быки» во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, пен. 5:6).
Руй Витория тренировал «Спартак» с июля по декабрь 2021 года. Под его руководством красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы.