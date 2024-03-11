Черчесов прокомментировал свое возможное назначение в «Спартак»

Бывший главный тренер «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов высказался о своем возможном назначении в «Спартак».

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Вчера, 10 марта, московский клуб проиграл «Факелу» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Ни с кем из руководства красно-белых в последнее время не общался, на сегодняшний день о какой-то встрече со мной ничего не знаю. Не хотелось бы читать о себе то, чего нет», - приводит слова Черчесова «СЭ».

С июля 2023 года Черчесов находится без клуба. Последней командой 60-летнего специалиста был «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года. Под руководством россиянина клуб дважды выиграл чемпионат Венгрии и стал обладателем национального Кубка.

Ранее Черчесов возглавлял «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Амкар», «Динамо» и «Легию», с которой одержал победу в чемпионате и Кубке Польши.