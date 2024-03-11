Тикнизян прокомментировал возможность перехода в «Зенит»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что не собирается переходить в «Зенит» и мечтает о переезде в Европу. Футболист отметил, что даже не вёл переговоры с сине-бело-голубыми, когда в СМИ активно распространялась информация о его скором переезде в клуб из Санкт-Петербурга. Слова Тикнизна приводит издание «РБ Спорт».

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— В декабре прошлого года вы говорили, что не будете переходить в «Зенит», если поступит предложение…

— Вам сразу вопрос — я перешел в «Зенит»?

— Нет, но при этом вы вели с ними переговоры.

— Вы откуда это знаете? Вы верите тому, что пишут в СМИ?

— Переговоров не было?

— Не было.

— Ваша позиция: «В «Зенит» я не буду переходить». Она остается неизменной?

— Совершенно верно.

— Эта позиция касается только «Зенита»? Или, может, и других российских клубов — допустим, «Спартак»?

— Как я говорил ранее, моя цель и задача — уехать в Европу, если будет возможность.