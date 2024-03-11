Защитник «Барселоны» назвал фаворита Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Португальский защитник «Барселоны» Жоау Канселу считает, что «Манчестер Сити» является фаворитом Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

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«Манчестер Сити» — фаворит на победу в Лиге чемпионов. Всё дело в том, каким составов они обладают, в каком стиле играют, какой менеджер ими руководит. Я уверен, что они могут выиграть две Лиги чемпионов подряд», — приводит слова Канселу известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «горожане» выиграли престижнейший еврокубковый турнир, обыграв в финале миланский «Интер» благодаря голу испанского полузащитника Родри. Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. В нынешнем сезоне португальский защитник сыграл во всех турнирах 30 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.