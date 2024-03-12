В Камеруне отстранили 62 футболистов, солгавших о своем возрасте

Камерунская федерация исключила из плей-офф чемпионата 62 игрока, обвинённых во лжи относительно своего возраста, сообщает Sky Sport Italia. Об этом стало известно, когда федерация опубликовала список игроков, допущенных к участию в плей-офф высшего чемпионата.

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Также сообщается, что среди отстранённых игроков был 17-летний Уилфрид Натан Дуала (на фото), принимавший участие в прошедшем Кубке африканских наций и ставший самым молодым игроком турнира. Согласно записям, Дуала родился 15 мая 2006 года, но теперь федерация футбола Камеруна считает эту цифру ложной.

Дисквалификации затронули в общей сложности 15 клубов, причём одна из команд потеряла сразу 13 игроков. В «Виктория Юнайтед», где играет Дуала, дисквалифицированы семь игроков.