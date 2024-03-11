Жена Карпина рассказала историю про фотографию в туалете ресторана

Дарья Карпина, жена главного трена "Ростова" и сборной России Валерия Карпина, рассказала в соцсетях, что с ее мужем пытались сфотографироваться в туалете ресторана.

"Недавно мужа в туалете ресторана поджидали три девушки. В туалете. Одна немолодая дама подошла к нашему столику в ресторане с видеозвонком от своего родственника. Мол, что-то он хочет передать Валерию Георгиевичу", - сказала Дарья.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

На жену Валерия Карпина собираются завести уголовное дело

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Германии летом 2024 года. На Евро-2020 россияне под руководством Станислава Черчесова не вышли из группы.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем.