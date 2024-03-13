В «Зените» не хотели бы увольнения Абаскаля

Советник председателя правления «Зенита» Константин Зырянов на YouTube-канале «Такой футбол» высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

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«Для нас лучше, чтобы Абаскаль продолжал свою работу до конца чемпионата. Если сейчас Абаскаля убирать, в команду уже, футболистов новых никто не будет заводить», — сказал Зырянов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).