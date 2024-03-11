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Стал известен состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Для участия в мартовских товарищеских матчах с Сербией и Парагваем в сборную России вызваны 28 футболистов. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Стал известен состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем
© Чемпионат.com

Состав сборной России:

© Чемпионат
© Чемпионат

Напомним, в четверг, 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Ранее сборная Сербии огласила свой состав на мартовский тренировочный сбор.

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