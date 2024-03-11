Стал известен состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Для участия в мартовских товарищеских матчах с Сербией и Парагваем в сборную России вызваны 28 футболистов. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Состав сборной России:

© Чемпионат

© Чемпионат

Напомним, в четверг, 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Ранее сборная Сербии огласила свой состав на мартовский тренировочный сбор.