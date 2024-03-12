«Лацио» дома проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии

«Лацио» дома проиграл «Удинезе» в матче 28‑го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Удине.

© Gettyimages.ru

В составе победителей голами отметились Лоренцо Лукка на 47‑й минуте и Ойер Саррага на 51‑й минуте. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Удинезе» Лаутаро Джанетти (49). У «Лацио» осталось 40 очков, римляне занимают девятое место в турнирной таблице. «Удинезе» набрал 27 очков и поднялся на тринадцатое место.

Чемпионат Италии. 2023-24. Тур 28

«Лацио» (Рим) — «Удинезе» (Удине) — 1:2 (0:0) Голы: Джанетти, 49 — Лукка, 47. Саррага, 51.

Удаления: Перес («Удинезе»), 90.