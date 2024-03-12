Криштиану Роналду забил 750-й гол на клубном уровне

В понедельник, 11 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК между саудовским «Аль-Насром» и эмиратским «Аль-Айном». Встреча была проведена в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на стадионе «Аль-Авваль Парк» «Аль-Айн» вышел в полуфинал турнира, обыграв «Аль-Наср» в серии пенальти (1:2 — основное время, 1:1 — доп. время, 4:1 — серия пенальти).

Португальский нападающий «Аль-Насра» Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 118-й минуте и перевёл матч в серию пенальти. Таким образом, этот гол стал для 39-летнего игрока 750-м на клубном уровне (878-м с учётом национальной команды Португалии).

Роналду перешёл в саудовский «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «Аль-Наср» 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и 11 результативными передачами. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.