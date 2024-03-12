Почеттино высказался о потере Мудриком места в основном составе «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал игру полузащитника Михаила Мудрика в победном для лондонской команды матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (3:2), а также высказался о конкуренции за место в стартовом составе. Напомним, Мудрик стал автором одного из голов в матче с «сороками».

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«Это был очень хороший гол, он забил действительно хороший гол, и это то, чего мы ждём от игрока, пришедшего со скамейки запасных, — его влияния на результат. Затем речь идёт о том, чтобы конкурировать с другими игроками на той позиции, на которой он может играть, а после заслужить право играть. Это скорее вопрос к нему, чем ко мне», — приводит слова Почеттино Chelsea News.

Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает вингера в € 40 млн. В нынешнем сезоне Михаил принял участие в 29 матчах «синих» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.