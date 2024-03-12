«Спартак» готов заплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход Жорже

Московский «Спартак» готов заплатить португальской «Браге» компенсацию за досрочный уход главного тренера Артура Жорже. Красно-белые хотят заполучить специалиста, не дожидаясь конца нынешнего сезона, информирует A Bola.

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Переезду Жорже в Россию может поспособствовать португальский директор «Спартака» Томаш Амарал.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что «Спартак» решил уволить Гильермо Абаскаля и в ближайшее время проведёт переговоры со Станиславом Черчесовым. Позже в СМИ всплывали имена Владимира Ивича и Валерия Карпина. Также сообщалось о том, что одним из кандидатов на пост главного тренера красно-белых является тренер «Браги» Артур Жорже.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.