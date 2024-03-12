Тренер «Зенита» не исключает возвращения Малкома

Виллиам де Оливейра, помощник главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказал о жизни экс-игрока сине-бело-голубых Малкома, ныне выступающего за «Аль-Хиляль», в Саудовской Аравии.

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«Он доволен, что играет в Саудовской Аравии, но сильно скучает по нашим ребятам, по нашему городу и по нашей команде. Посмотрим, может, вернётся. Вообще не исключаем такого варианта. Не будем ничего плохого желать Малкому, но, если там что-то не будет получаться, здесь для него всегда открыты двери», — приводит слова Оливейры «РИА Новости Спорт».

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. За это время бразилец провёл в клубе 109 матчей, забил 42 мяча и отдал 24 передачи. Вместе с «Зенитом» 27-летний футболист четыре раза выигрывал чемпионат России, один раз — Кубок и четыре раза — Суперкубок России.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с «Крыльями Советов» на выезде. Игра состоится 30 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.