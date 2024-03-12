В РФС рассказали о планах сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что сборная России проведет летом два товарищеских матча, передает «Спорт-Экспресс».

«У нас еще будут матчи в этом году. Сейчас мы проведем два матча. Летом также сыграем с двумя соперниками. Второй матч постараемся провести в России», — сказал Дюков.

11 марта Дюков заявил, что в июне Россия сыграет в Минске со сборной Белоруссии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

В 2023 году россияне провели семь товарищеских поединков. Команда Валерия Карпина обыграла Ирак, Камерун и Кубу.