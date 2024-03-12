Бразильский тренер «Зенита» поделился впечатлениями от России

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра высказался о жизни в России.

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«Я благодарен стране и тем людям, которые мне помогли здесь жить и работать. Наверное, Россия — лучшее место, где я бы мог оказаться. У меня в России намного больше друзей, чем в Бразилии. Я прекрасно понимаю жизнь в России. Мне повезло — я был во многих местах в России, даже там, где многие из самих россиян не были. Поэтому я понимаю русскую душу — она загадка, но наполовину», — приводит слова Оливейры «РИА Новости Спорт».

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с «Крыльями Советов» на выезде. Игра состоится 30 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.