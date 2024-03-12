В РФС ожидают аншлаг на товарищеском матче сборных России и Сербии

На товарищеском матче между сборными России и Сербии, который пройдет в Москве 21 марта, ожидается аншлаг, сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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— В продаже остаётся небольшое количество билетов, мы ожидаем аншлаг на матч с Сербией, — сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

В понедельник стал известен окончательный состав сборной России на учебно‑тренировочный сбор, который начнется в Новогорске 14 марта, в него вошли 28 футболистов.

Матч со сборной Сербии состоится 21 марта в 20:00 (мск), игра с командой Парагвая — 25 марта в 20:00 (мск). Обе встречи пройдут на «ВТБ Арене» в Москве.