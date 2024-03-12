Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку после проигранного матча

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку в социальных сетях после проигранного «Аль-Айну» матча 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов.

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«Спасибо за вашу поддержку. Мы найдём способ прийти в норму и стать сильнее!» — написал португальский футболист в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в понедельник, 11 марта, «Аль-Наср» уступил «Аль-Айну» в серии послематчевых пенальти (1:3) и завершил свои выступления в азиатской Лиге чемпионов. Отметим, что по ходу игры у Криштиану Роналду была прекрасная возможность вывести «Аль-Наср» вперёд, но форвард не сумел поразить ворота соперника.

Роналду перешёл в саудовский клуб из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «Аль-Наср» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и 11 результативными передачами. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.