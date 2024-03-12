Таранов назвал условие, при котором ЦСКА одержит победу над «Ростовом» в матче Кубка России
Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов считает, что армейцы сумеют одержать победу над «Ростовом» в матче ФОНБЕТ Кубка России, если сохранят настрой до конца встречи.
Первый матч ¼ финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России «Ростов» — ЦСКА завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в Москве во вторник.
— Матч между ЦСКА и «Ростовом» должен получиться хорошим. После возобновления чемпионата больше голов происходит со стандартных положений, интересной игры не наблюдается. Но встретятся две сплоченные команды, которые любят играть в комбинационный футбол и любят атаковать, и где присутствует опыт и молодость. Очень сложно спрогнозировать, кто окажется сильнее. У ЦСКА бывает, что команда на последних минутах очень часто пропускает. Если ЦСКА сможет сохранить настрой и сыграть до конца, то я отдам предпочтение армейцам, — приводит слова Таранова «Чемпионат».