Таранов назвал условие, при котором ЦСКА одержит победу над «Ростовом»

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов считает, что армейцы сумеют одержать победу над «Ростовом» в матче ФОНБЕТ Кубка России, если сохранят настрой до конца встречи.

Первый матч ¼ финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России «Ростов» — ЦСКА завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в Москве во вторник.