Стала известна сумма компенсации Абаскалю при увольнении из «Спартака»

Стала известна сумма компенсации Гильермо Абаскалю при увольнении из «Спартака».

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По данным «Спорт-Экспресса», в случае отставки «Спартак» выплатит испанскому специалисту около 1,8 млн евро – суммарную зарплату, положенную Абаскалю по контракту до июня 2025 года. Другие условия расторжения контракта будут определены в результате переговоров.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В нынешнем сезоне «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 очко в 20 турах.