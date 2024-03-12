РФС вел переговоры по новой форме сборной России с 15 брендами

РФС вел переговоры по созданию новой формы сборной России с 15 компаниями.

© Sports.ru

Об этом рассказал руководитель службы маркетинга и коммерции РФС Илья Фимушкин.

Презентация новой формы сборной России, разработанной отечественным брендом Jogel, состоялась 10 марта.

– Действительно была проделана большая работа, мы много с кем были в диалоге, давали приоритет российским компаниям, выставили высокую планку с точки зрения ожидания. Jogel все пожелания удовлетворил.

Мы хотим, чтобы наш новый партнер гордился, чтобы это сформировало определенные ожидания. Компания пришла, все это подтвердила. Выбирать было из чего, один из посылов – российский рынок спортивной экипировки сформировался, для нас это было открытием, потому что работали с мировыми лидерами.

В диалоге были с 15 брендами, потом этот пул сужался. Кто-то был не готов делать дизайн, кто-то не дотягивал до технологий, абсолютно разные причины.

– Чем впечатлила компания Jogel?

– Это не произошло в одночасье. Но приведу пример, Jogel привез сумку базовой экипировки, воду лили, мяли, жгли, поразило то, что на базовой экипировке были работающие технологии по влагоотведению, вентиляции, даже качество фурнитуры было дорогим. Мы поняли, что если базовая экипировка такого уровня, то все получится, – сказал Фимушкин.