Футболист перенес остановку сердца во время матча чемпионата Египта

Нападающий сборной Египта по футболу и клуба «Фьючер» Ахмед Рефаат перенес остановку сердца во время матча чемпионата страны против «Аль‑Иттихада».

Встреча прошла в понедельник и завершилась со счетом 0:0. 30‑летний Рефаат вышел на поле на 61‑й минуте. За две минуты до окончания матча футболист упал на газон, потеряв сознание. Игра была приостановлена, после чего игрока доставили в больницу и поместили в отделение интенсивной терапии.

— Сердце Ахмеда Рефаата остановилось более чем на час, несмотря на все попытки вернуть его к жизни, предпринятые медицинским персоналом. Затем его сердечный ритм постепенно улучшился. Однако состояние игрока по‑прежнему нестабильно с медицинской точки зрения, что препятствует его выписке. Пока его состояние не стабилизируется, Рефаат будет продолжать получать лечение и проходить необходимые тесты. Представители клуба находятся в больнице и следят за ситуацией. Мы хотели бы призвать СМИ уважать личную жизнь игрока, а также его здоровье и попросить египетских футбольных болельщиков молиться за то, чтобы Ахмед Рефаат как можно скорее поправился, — говорится в заявлении «Фьючера», которое приводит Kingfut.

В текущем сезоне Рефаат провел пять матчей и забил два мяча. На счету форварда семь игр в составе сборной Египта, в которых он отметился двумя голами.