«Бавария» назвала имя лучшего игрока клуба по итогам февраля

Сербский опорный полузащитник мюнхенской «Баварии», выбравший выступать за сборную Германии, Александар Павлович признан лучшим игроком месяца в команде, сообщает официальный сайт клуба.

© Чемпионат.com

По информации источника, в голосовании зрителей 19-летний полузащитник обогнал немецкого полузащитника Джамала Мусиалу и форварда Гарри Кейна. В феврале 19-летний хавбек поучаствовал в трёх матчах чемпионата Германии и отметился одним забитым мячом – в ворота «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (3:1). Также хавбек провёл 90 минут в игре с «Лацио» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что это вторая награда подряд для полузащитника в составе «Баварии». Ранее до серба три месяца подряд лучшим игроком в «Баварии» становился форвард Гарри Кейн.

В нынешнем сезоне 19-летний опорник провёл во всех турнирах за клуб 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн. Игрок является воспитанником мюнхенского клуба. Серб стал частью основной команды «Баварии» при тренере Томасе Тухеле.