Хави подтвердил, что покинет «Барсу» даже в случае победы в ЛЧ: «Мой ответ останется прежним: «Я уйду по окончании сезона»
Хави подтвердил, что в любом случае покинет «Барселону» летом.
Главный тренер «блауграны» высказался после победы над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).
«Вы [журналисты] по-прежнему спрашиваете у меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Нет, не останусь. Мое будущее не изменится, мой ответ останется прежним: «Я уйду по окончании сезона». Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик», – сказал Хави.