Иностранный футболист назвал праздником матч против России

Защитник московского ЦСКА и сборной Сербии Милан Гайич завил, что товарищеский матч против национальной команды России будет праздником, передает «Спорт-Экспресс».

«Это товарищеский матч, но, думаю, на стадионе будет праздник. А болельщики увидят отличный футбол», — сказал Гайич.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и не сыграют на предстоящем чемпионате Европы. В 2023 году россияне провели семь товарищеских поединков. Команда Валерия Карпина обыграла Ирак, Камерун и Кубу.