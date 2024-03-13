Новичок «Зенита» рассказал об интересе к русской литературе и культуре

Новичок «Зенита» Нино рассказал об интересе к русской литературе и культуре.

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– Если про нефутбольные скиллы – ты рассказал в интервью, что любишь читать. И не просто любишь читать, а привез с собой на сборы книги Толстого и Достоевского! Как это вообще возможно? Если зрители не увидят эти книги в твоих руках, ни за что не поверят!

– У меня есть книги [показывает два тома].

– Да ладно! Достоевский, «Преступление и наказание» и «Белые ночи»? Где ты купил эти книги?

– В Бразилии. Это [«Преступление и наказание»] классическое издание, его нашел мой отец, подарил мне. Напечатано в 2002 году, посмотри, какая красивая обложка!

– Ты уже начал их читать?

– Вот эту [«Преступление и наказание»] уже начал читать, за эту [«Белые ночи»] возьмусь попозже. У меня с собой есть и другие произведения русских писателей, но они ждут меня в чемоданах в России. В Абу-Даби захватил только эти две (видео записывалось во время сборов «Зенита» в ОАЭ – Sports).

– Сколько всего книг ты привез с собой в Петербург?

– Десять или двенадцать.

– Десять-двенадцать книг русских писателей?

– Да!

– Первый раз в жизни вижу такой интерес к русской литературе и культуре со стороны иностранного футболиста!

– Я давно познакомился с русской литературой, уже прочел несколько книг, и мне они очень понравились! Так что я ее большой поклонник. Когда получил предложение от «Зенита», решил, что хочу еще глубже погрузиться в вашу культуру, потому что это очень богатая культура. Помимо чтения, мне еще нравится классическая музыка. Так что интерес существовал давно, и когда все совпало, и я перешел в «Зенит», то подумал, что лучше пойму новую страну и ее атмосферу, если больше узнаю про ее культурные особенности. И делаю это сейчас с огромным удовольствием!

– И как первые впечатления от «Преступления и наказания»?

– Хорошие, мне нравится! Достоевский гениальный писатель, люблю его книги, как и Толстого… Я читал маленькое произведение Толстого, которое называется «Много ли человеку земли нужно?» Такие вещи всегда заставляют тебя много думать. Думать о том, как человеку обращаться с его жизнью, как относиться к другим людям. Это откликается во мне, совпадает со мной, люблю эти ощущения, – рассказал бразильский защитник.